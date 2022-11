Record negli Usa | nati due gemelli concepiti 30 anni fa

...75% e il 4%, valoredal 2008. Alle 12.20 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones e sullo S&P 500 sono praticamente ingessati. Domani, giovedì 24 novembre, giorno in cui quest'anno...I due neonati, secondo quanto riferito dal National Embryo Donation Center alla Cnn, hanno superato ilper essere stati concepiti con gli embrioni più vecchi che abbiano portato ad un parto di ...Un eccezionale intervento di rimozione di un tumore all'utero e al cervello in unica seduta operatoria, durata quasi 8 ore, è stato effettuato al Policlinico di Bari. Prima ...Un gran record. Un’auto veloce come Battista ... mostrando le sue impareggiabili capacità in pista all’Autodromo di Dubai negli Emirati Arabi. La Pininfarina Battista è l’auto italiana più potente di ...