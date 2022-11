Precipita elicottero | pilota valdostano in gravi condizioni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Unto stamattina in Valle Cervo, nel Biellese. Il, un, è stato portato in ospedale, in. Il velivolo era impegnato nel trasporto di materiale edile ed è finito nella boscaglia in località Montesinaro, nel Comune di Piedicavallo, vicino al cimitero. Scattata la macchina dei soccorsi, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il, unica persona a bordo. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, 118 e carabinieri impegnati a stabilire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.