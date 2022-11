(Di mercoledì 23 novembre 2022) Da quando, nel 2020, Donald Trump ha affermato di aver perso lea causa di presunti brogli elettorali da parte dei democratici, molti dei repubblicani più estremisti continuano a sosteneretesi e ne cercano le prove ovunque. Il fenomeno si è ripresentato alledidi novembre 2022, con i social che si sono riempiti di presunte prove delle irregolarità condivise da complottisti ormai completamente accecati dalla dottrina del tycoon di New York.volta, a essere condiviso è un fermo immagine della rete RSBN. Per chi ha fretta: Un’emittente di destra statunitense ha mandato in onda un’che mostrava un conteggio dei voti errato durante lo spoglio delle schede per eleggere il governatore della Pennsylvania. L’errore è stato ...

Open

Se uno pensa che io mi chiuda in una sala di incisione con le casse,. Io salgo in macchina e ...edizione di "Amici" Luigi Strangis (per rispettare una tradizione che da ormai qualche anno a...... durerà al massimo 8 mesi; il reddito di cittadinanza decadrà dopo il primoa un'offerta di ... Per ovviare asituazione il Governo ha stabilito che chi percepisce il sostegno può effettuare ... No! Questa infografica non svela un broglio nelle elezioni di Midterm statunitensi Forse se la presidente del consiglio non fosse per l’ennesima volta scappata davanti alle domande dei giornalisti avrebbe dovuto rispondere dell’impianto complessivo che il governo più a destra della ...A Malaga si gioca la fase a eliminazione diretta della competizione per nazioni: l'Italia parte con gli Stati Uniti nei quarti di finale, l'obiettivo è arrivare a esultare con le note della canzone sc ...