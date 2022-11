MotoGP | Marini | ' 2022 punto di svolta nella storia della MotoGP'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La seconda stagione in top class di Lucasi è conclusa in crescendo sia daldi vista dei risultati chegestionecorsa. Dalla gara del Mugello in poi il fratello di Valentino ...

La seconda stagione in top class di Lucasi è conclusa in crescendo sia dal punto di vista dei risultati che della gestione della corsa. Dalla gara del Mugello in poi il fratello di Valentino Rossi ha mostrato notevoli prestazioni, ...Sulla Ducati " Tra le gare di Le Mans e Mugello qualcosa è cambiato - ha aggiunto- . Lì abbiamo trovato un'ottima base a livello di assetto che abbiamo poi sfruttato durante il resto della ...È tempo di bilanci per il pilota del Team Mooney VR46 che ha analizzato la crescita avuta durante la stagione La seconda stagione in top class di Luca Marini si è conclusa in crescendo sia dal punto d ...Oltre al padrone di casa Valentino Rossi e al fresco campione MotoGP, Pecco Bagnaia, saranno tantissimi i nomi interessanti alla 100 km dei campioni 2023 ...