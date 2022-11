Manovra | aumento delle accise sul tabacco | cosa succede nel 2023

(Di mercoledì 23 novembre 2022)Meloni,sulcambia nel– Il Cdm, su proposta del ministro dell’economia efinanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge di bilancio per l’annoe il bilancio pluriennale per il triennio-2025, l’aggiornamento del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) e il decreto Misure urgenti in materia die Iva su carburanti e sostegno agli enti territoriali e ai territori colpiti da eccezionali eventi metereologici. Nella bozza della legge di Bilancio sono state inserite alcune importanti operazioni che avranno la necessità, per essere attuate, di trovare nuove e ulteriori risorse che il Governo Meloni ha ben chiaro dove andare a prendere. Di che si ...

Quasi due terzi delle voci di spesa previste della, ovvero 21 miliardi , saranno coperte ... Stando al Mef, nella legge di Bilancio 2023 è previsto " undella tassazione sugli ...Giorgia Meloni ha parlato di unacoraggiosa, che sostiene il ceto medio. Il valore ... leggi anche Caro - bollette, l'Ue tentenna: Meloni punta su price cap italiano edella tassa sugli ...Oggi l'assegno nel caso di un figlio unico, oscilla tra 50 e 175 euro mensili a seconda dell'Isee della famiglia. L'importo dunque, salirà a 75 euro per i redditi più alti (quelli oltre i 40 mila euro ...Arrivano nuovi bonus per le famiglie numerose, come stabilito dal governo nel testo della manovra 2023. In particolare le agevolazioni per i genitori sono due: l’aumento della maggiorazione ...