Maltempo | il Mose salva Venezia dalla marea record

Agenzia ANSA

...'salva' Venezia dalla grande mareggiata - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Il'... a Milano la polizia esegue 49 misure cautelari PIOGGIA E MAREGGIATEnel Lazio, flagellato ...... a Venezia acqua alta a 173 cm bloccata in mare dalPiogge torrenziali e neve, acqua alta da record a Venezia. Oggi tutta l'Italia è stata investita da una intensa ondata didovuta a ... Maltempo, Mose salva Venezia, trombe d'aria in Sardegna - Cronaca E' stato il primo vero "stress test" per le 78 dighe mobili del Mose, quello che ha impegnato i tecnici del Consorzio Venezia Nuova, a un anno e mezzo dal primo sollevamento completo, avvenuto a lugli ...L’Isola del sole era preparata in base alle simulazioni meteo e ha limitato i danni. Si ragiona su un intervento strutturale ...