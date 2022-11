Ivrea | 45 indagati per violenze in carcere | contestato il reato di tortura “Detenuti pestati e rinchiusi in celle di contenimento illegali”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Quarantacinque persone tra appartenenti alla Polizia penitenziaria, medici, funzionari ed ex direttori deldisonodalla Procura della città piemontese per diversi episodi di pestaggio suidella casa circondariale, avvenuti negli ultimi due anni. I reati ipotizzati sonoconfisiche e psichiche, falso in atto pubblico, lesioni, minacce e calunnie. Nella notte tra lunedì e martedì, personale della Polizia penitenziaria, dei Carabinieri e della Guardia di finanza ha eseguito 36 perquisizioni all’interno dele nelle abitazioni degli. Secondo l’accusa, ivenivano picchiati eindi isolamento, e alcuni di loro venivano ...

