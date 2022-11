Il Parlamento europeo attaccato da hacker filorussi Metsola | «La mia risposta è Slava Ukraini»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il sito internet delha subito un attacco rivendicato dafilo russi. A riferire della rivendicazione da parte di «un gruppo pro Cremlino» è stata la presidente Roberta, sottolineando come il sabotaggio sia arrivato in atto nel giorno in cui la plenaria di Strasburgo ha votato la risoluzione sulla “Russia Stato terrorista”. «La mia», ha commentato. Ilsotto attacco diNel dettaglio il sito delè stato «colpito dall’esterno, a causa di elevati livelli di traffico esterno. Il traffico è connesso ad un attacco di tipo Ddos (Distributed ...

Da Mosca è arrivata la risposta piccata della portavoce del ministero degli Esteri Marija Zakharova: "Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che riconosce la Russia come "sponsor del terrorismo". Da alcune ore il Parlamento europeo è sotto attacco da parte di alcuni gruppi hacker. Secondo il presidente dell'europarlamento, Roberta Metsola, dietro agli attacchi ci sarebbe il Cremlino.