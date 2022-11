Il Milan celebra Giroud e Theo Hernandez per la vittoria con la Francia

LaGames Week & Cartoomics apre le sue porte dal 25 al 27 novembre, occupando quattro padiglioni della Fiera Milano Rho . Un evento dedicato ai curiosi di tutte le età chela cultura Pop in ...In alto, i titoli di mercato sull'Inter ('La freccia Truffert ha convinto Inzaghi') e sul('... Mentre 'Ora Ronaldo è svincolato!'.'Tuttosport'gol e assist dello juventino Rabiot nel ...La Milan Games Week & Cartoomics apre le sue porte dal 25 al 27 novembre, occupando quattro padiglioni della Fiera Milano Rho. Un evento dedicato ai curiosi di tutte le età che celebra la cultura Pop ...Nuovi spazi, grandi storie, ospiti d'eccezione: è con queste premesse che torna anche nel 2022 Milan Games Week & Cartoomics, il grande evento prodotto e organizzato da Fiera Milano in collaborazione ...