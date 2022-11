De Pau ha ripreso l' omicidio delle due donne cinesi | i macabri dettagli nel provvedimento del giudice

Spunta un altro dettaglio raccapricciante del killer delle prostitute di Roma . Giandavide Deha fatto due video con il cellulare in cui hale fasi dell' omicidio delle due donne cinesi, avvenuto in via Riboty la mattina del 17 novembre scorso. Il dettaglio è emerso dall'ordinanza ...Nel triplice omicidio commesso a Roma, nel quartiere Prati , per il quale è in stato di fermo Giandavide De, emergono nuovi inquietanti dettagli. Il cellulare di Dehale fasi dell'omicidio delle due donne cinesi avvenuto in via Riboty a Roma la mattina del 17 novembre scorso. Il raccapricciante dettaglio emerge dall'ordinanza cautelare emessa dal Gip ...Spunta un altro dettaglio raccapricciante del killer delle prostitute di Roma. Giandavide De Pau ha fatto due video con il cellulare in cui ha ripreso le fasi dell'omicidio delle due ...Omicidi di Roma. Un file così raccapricciante che quando i pm lo hanno fatto riascoltare all'indagato, lui si è messo le mani nelle orecchie ...