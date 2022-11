(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – “Stiamo assistendo al ‘’ deistagionali”. E a favore della loro intensa circolazione “c’è sicuramente il fatto che non abbiamo più quelle che sono state le attenzioni per. Le mascherine, così come sono servite per Sars-CoV-2, possono servire per l’e le altre infezioni respiratorie, sia in termini preventivi per se stessi, ma anche protettivi per gli altri. Come facevano un tempo i turisti orientali”, provenienti da Paesi in cui la cultura della mascherina era radicata già in era pre-pandemica. Seguendo il loro esempio, “se si ha una manifestazione clinica”le, “questa protezione andrebbe indossata. Anche solo la mascherina chirurgica può ridurre il rischio diffusivo se si hanno sintomi. Quindi una forma di rispetto”. A ...

Sanità Informazione

...circolazione 'c'è sicuramente il fatto che non abbiamo più quelle che sono state le attenzioni per. Le mascherine, così come sono servite per Sars - CoV - 2, possono servire per l'e ......regione è tra quelle che sta vaccinando di più con la quarta e la quinta dose contro il- ...croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all'(... Che differenze ci sono tra i sintomi del Covid e quelli dell'influenza E a favore della loro intensa circolazione "c'è sicuramente il fatto che non abbiamo più quelle che sono state le attenzioni per Covid. Le mascherine, così come sono servite per Sars-CoV-2, possono ...Oltre mezzo milione di vaccini antinfluenzali già somministrati in Emilia-Romagna in meno di un mese. Sono 558. (ANSA) ...