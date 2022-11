Xiaomi 13 | emergono online le specifiche chiave prima del lancio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) La serie13 dovrebbe fare il suo debutto in Cina il mese prossimo. La gamma composta da varianti standard e Pro è stata individuata, in queste ultime ore, in immagini rendering. Gli smartphone di punta dell’OEM cinese arriveranno come successori di12 e 12 Pro. Di recente, ci sono state segnalazioni secondo cui il produttore potrebbe saltare il numero 13 e passare direttamente alla serie 14. Tuttavia, l’azienda ha negato queste informazioni e adesso, secondo nuovi rumors, l’affidabile informatore cinese Digital Chat Station tramite un post ha fatto trapelare su Weibo ledello13. Andiamo a scoprirle insieme. Secondo Digital Chat Station, lo13 dovrebbe contenere aggiornamenti significativi rispetto al suo predecessore. Il tipster afferma ...