Twitter | stop ai licenziamenti Musk | «Servono ingegneri e addetti alle vendite»

La notizia è apparsa sul profilodel Rapid Bucarest, che ha reso noto che la squadra ... La Fiorentina riprenderà ad allenarsi, dopo due settimane di, il prossimo 28 novembre. Oltre al ...per tutti dal 2024 Cuneo fiscale, taglio tutto per i dipendenti. Giù di due punti fino a 35 ... Ora, dopo le decisioni di ieri lo confermiamo con ancora più convinzione", scrive suil ...In attesa dell'abrogazione, per il 2023 le persone occupabili riceveranno il sussidio solo per 8 mesi. Dall'anno successivo scatta lo stop per tutti ...Incontro tra Elon Musk e i dipendenti nel quartier generale di San Francisco. «Dobbiamo svilupparci di più all’estero, sul modello del Giappone» ...