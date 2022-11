SABRENT annuncia il nuovo Rocket Nano V2

Leggi su tuttotek

(Di martedì 22 novembre 2022) Quest’oggihato il suondispositivo di archiviazioneV2, completamente riprogettato. Disponibile nella versione da 1TB, 2TB e nell’impressionante modello da 4TB Preparate i vostri dati al decollo con ilV2, ildispositivo d’archiviazione esterno di(qui per visitare il sito). Progettato per essere portatile, veloce e robusto, può andare ovunque vi avventuriate e non lasciarvi mai in sospeso. Godetevi trasferimenti a oltre 1500 MB/s e prestazioni d’altissimo livello, in grado di registrare video 8K senza interruzioni. Anche se può stare in tasca, non sottovalutate la capacità dellaV2. Memorizza fino a 4 TB di video, foto, file e altro ancora, tutto in ...