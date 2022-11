Reddito cittadinanza | Renzi | “Conte per guerra civile | chiederà aiuto a Putin?”

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Suldidice che è pronto alla, non è un linguaggio giusto, bisognerebbe chiedere se per lachiameràcome ha fatto per il covid”. Così Matteo, ospite di ‘stasera Italia’ su Rete 4. E sul rapporto con il leader del Pd Enrico Letta e alla mancata alleanza elettorale,attacca: “Enrico è rimasto a quella campanella, al rancore. Io gli avevo pure detto che ero disposto a non candidarmi”. “C’è un sindaco che forse si candida alle primarie del Pd che è venuto da me un mese fa e mi dice avete fatto un bel risultato, voi del Terzo Polo siete forti ma non posso darvi il secondo assessore altrimenti tutti dicono che è sono tuo amico e perdo ...

In pratica si troverà con 5.920 euro in più - Un percettore didiconsiderato potenzialmente occupabile nel 2024 avrà corrisposte solo 8 mensilità che tradotto sono mediamente ......per ovviare all'eliminazione dell'Iva sui beni di prima necessità (sarà erogata dai comuni e ne usufruirà chi ha uninferiore a una soglia sotto i 15mila euro) e suldi...Letta: Manovra improvvisata ed iniqua. Il 17 dicembre scenderemo in piazza. Conte sul reddito di cittadinanza: Non permetteremo un massacro sociale. Si ...Reddito di cittadinanza: diverse le novità entrate in vigore dal 1 gennaio 2022. Ecco una guida con tutti i .... Non c'è stata, infatti, la tanto invocata riforma del reddito di cittadinanza , visto c ...