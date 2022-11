Oroscopo Gemelli di oggi 22 e domani 23 novembre

Branko 23 novembre Ariete L'intera prima metà di questa settimana sarà contrassegnata da una serie di benefiche influenze planetarie e, in ...Paolo Fox 23 novembre Ariete L'economia può darti uno strano spavento, Ariete , ma lo risolverai. Al lavoro non puoi essere d'accordo con ...Almanacco: muore il pirata Barbanera, John Kennedy viene assassinato a Dallas, esce l'album doppio dei Beatles. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i ...Il 22 novembre è il 326º giorno del calendario gregoriano. Mancano 39 giorni alla fine dell’anno. Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole Santi del giorno: Santa Cecilia (Vergine e Martire) p ...