Ochoa | l' eroe con sei dita | para il rigore a Lewandowski | Messico-Polonia 0-0

(Di martedì 22 novembre 2022) Continua la maledizione 'mondiale' di. Il campione polacco, bomber da 50 centri con il Bayern lo scorsa stagione, 18 in una manciata di mesi con il Barcellona e 76 con la nazionale polacca, non sfata il tabù mancando ancora l'appuntamento con il gol nella rassegna iridata. Dal dischetto sbaglia al 58' ilche nega allail successo sulnella gara 'spareggio' del gruppo C del Mondiale finita 0-0 e con poche emozioni. L'episodio decisivo del match certifica la prova incolore al debutto in terra qatariota del 34enne di Varsavia. E così l'di giornata diventa il 37enne Memo, il portiere veterano dei messicani giunto al Quinto mondiale (insieme a Messi, Cristiano Ronaldo e al compagno di squadra Guardado). Folkloristico, carismatico, secondo le ...

I MIGLIORI: Puoi stare una partita intera a guardare i compagni giocare e a non fare niente ma basta un episodio per diventare l'. E l'occasione gliela dà il rigore di Lewandowski che lui ...L'Arabia Saudita al comando, l'Argentina ultima, in mezzo oltre ai polacchi c'è il Messico tenuto in vita dall'immortale, l'della Tricolor che non ne vuole sapere di appendere i guantoni ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...0 0 Voti Vota Articolo Il Messico impone il pareggio alla Polonia Il Messico ferma la Polonia, ma l’eroe del pomeriggio è il portiere Ochoa che para un rigore a Lewandowski e permette ai suoi compagni ...