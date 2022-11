Meta Community Forum è particolarmente utile | dovresti conoscerlo perché cambierà tutto

Leggi su computermagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Iadesso arrivano anche nella piattaforma ufficiale di, ovvero Facebook. Ma in cosa consiste questa nuova feature appena uscita, e come mai dovrebbe esserci così tanto? Vediamo di capire che cosa possa offrire. Tutti avranno l’opportunità di partecipare – Computermagazine.itLa nuova iniziativa diche coinvolge tutti, inclusi gli utenti Bugia? No, è la realtà dei fatti:ha annunciato la creazione dei, cioè un nuovo strumento per aiutare gli utenti di Facebook a prendere decisioni relativamente importanti per quanto riguarda argomenti di attualità o di qualunque altro genere. Come dice il nome stesso, la funzione avrebbe lo scopo di raggruppare ogni tipo di persona, senza esclusioni, dando modo agli utenti ...