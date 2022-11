Maltempo | tetto di una scuola elementare divelto dal vento mentre i bimbi sono in classe ' Il sindaco non ha voluto chiudere'

Agenzia ANSA

... che ha sfiorato nella zona i 110 km/h, ha divelto la copertura in lamiera deldi una scuola ..., albero cade su un'auto in transito: grave il conducentea Venezia, acqua alta ...Ilsta creando problemi anche al trasporto marittimo: ieri e oggi sono saltate tutti ... Ilè crollato ma non si registrano feriti. Sul posto stanno operando, per mettere in sicurezza l'... Maltempo: crolla tetto casa nell'Oristanese, nessun ferito Momenti di panico stamattina in una scuola elementare dell'avellinese. Il forte vento, che ha sfiorato nella zona i 110 km/h, ha divelto la copertura in lamiera del tetto di una scuola ...A Mercogliano divelto il tetto di una scuola: polemiche per la decisione del sindaco di non chiudere gli istituti scolastici nonostante ...