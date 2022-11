Maltempo | declassata allerta da rossa a gialla in Sardegna

L'Unione Sarda.it

Declassata, da rossa a gialla, l'allerta meteo in Sardegna diramata ieri dalla Protezione civile regionale. L'avviso di criticità ordinaria è valido sino alla mezzanotte di oggi, martedì 22 novembre. Revocata l'ordinanza di chiusura dei parchi e giardini recintati di Firenze dopo che l'allerta pere temporali forti prevista per la giornata di oggi è stata declassata da arancione a gialla. Lo rende noto il Comune di Firenze. Anche la tramvia Linea 1 fermerà di nuovo regolarmente. Ondata di maltempo, in Sardegna il peggio è passato: declassata l'allerta. Ritorna il sereno (o quasi) sulla Sardegna dopo 18 ore di maltempo che hanno tenuto in sospeso soprattutto gli abitanti delle zone occidentali dell'Isola. La Protezione civile ha declassato l'allerta.