Maltempo | ‘allerta arancione’ a Salerno e provincia | i disagi IN AGGIORNAMENTO

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Non solo alberi. Questa volta il forte vento che si è abbattuto sulla città dia partire dalla notte ha mietuto vittime anche tra i tabelloni pubblicitari. Due quelli abbattuti e riversi in strada in via generale Clark la strada che costeggia la fascia litoranea nella parte orientale di. Operai di Strade Sicure e del Comune dial lavoro per delimitare l’area visto che i cartelloni occupano anche una parte della carreggiata e possono rappresentare un pericolo per la circolazione stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.