Joe Cole | «Che rabbia nel 2010 vedere il ct inglese Capello tifare e urlare per l’Italia»

(Di martedì 22 novembre 2022) Fabiocriticato dai suoi ex giocatori. Oggi Joe, ieri Wayne Rooney. I calciatori della Nazionalenon hanno un bel ricordo di Fabioe del mondiale delin Sudafrica con lui commissario tecnico. Joeha rivelato come Fabioe il suo staff tecnico tifassero Italia durante nonostante il suo ruolo di allenatore dell’Inghilterra. L’Inghilterra in quel Mondiale rischiò di uscire ai gironi (proprio come) e poi fu eliminata dalla Germania agli ottavi (con un gol valido annullato, nemesi della finale del 66).ha detto di essere “infastidito come” chee il suo staff dietro le quinte «guardavano, e tifavamo e ...

Calciomercato.com

Questo il curioso retroscena di, riportato dal Daily Mail , in merito ai Mondiali del 2010. L'ex centrocampista dell' Inghilterra , recentemente, dalle colonne del Telegraph aveva aggiunto: ...Curiose parole taglienti da parte dell'ex calciatore ingleseall'indirizzo di Fabio Capello . L'ex giocatore ha ricordato il Mondiale in Sud Africa del 2010, quando il CT italiano era alla guida dell' Inghilterra . In modo particolare il Daily Mail ... Parla Joe Cole: 'Valverde come Bellingham' | Champions League Inghilterra, Joe Cole: "Ai Mondiali del 2010, Fabio Capello allenava noi ma tifava Italia. Era insopportabile" ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...