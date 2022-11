Inter | Gosens in uscita | ci pensa lo Schalke 04

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022) L’a gennaio potrebbe salutare Robin, per lui possibile ritorno in Germania con lo04 sullo sfondo L’a gennaio potrebbe salutare Robin, per lui possibile ritorno in Germania con lo04 sullo sfondo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno potrebbe lasciare i nerazzurri per trovare più spazio. In corsa anche il Bayer Leverkusen. L'articolo proviene da Calcio News 24.