Indonesia | terremoto devasta Giava | centinaia di vittime

L'ultimo bilancio delle autorità sullche ha colpito ieri l'isola di Giava, inriferisce che i morti sono 268 e centinaia i feriti, mentre risultano disperse per il momento 151 persone. Lo comunicano le autorità locali.Sale a 252 il numero dei morti nelche ha colpito ieri l'isola di Java, in. Lo comunicano le autorità locali. Il, di magnitudo 5.6, ha danneggiato migliaia di case e ha ...È salito a 46 morti e circa 700 feriti in Indonesia il bilancio del forte terremoto che ha colpito l'isola principale dell'arcipelago indonesiano, cioè quella di Giava, in cui si trova anche la capita ...È salito a 46 morti e circa 700 feriti in Indonesia il bilancio del forte terremoto che ha colpito l'isola principale dell'arcipelago indonesiano, cioè quella di Giava, in cui si trova anche la capita ...