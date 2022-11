Il dilemma se studiare o meno è sempre presente Ma i dati del nuovo report Ocse possono dare suggerimenti interessanti

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 novembre 2022) C’è chi dice che la laurea non serve a nulla e che si tratta di un semplice pezzo di carta che non offre chance in più per trovare lavoro. E c’è chi invece difende il titolo di studi a spada tratta, sostenendo che senza non si va da nessuna parte. Leggi anche › Al via le iscrizioni per “99 e lode” 2023. Laureate eccellenti, c’è un corso per voi › Almalaurea: le laureate sono più brave, ma i laureati guadagnano di più › 99 e lode: iO Donna aiuta le neolaureate asprint alla loro vita lavorativa Laurea e occupazione Nel mondo lavorativo di oggi, entrambe le tesiessere sostenibili. Infatti, se ...