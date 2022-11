Il designer belga scrive la parola fine sulla storia del marchio da lui fondato nel 1995 Da oggi Simons si concentrerà sulla co-direzione di Prada

Io Donna

Sfoglia la gallery Raf Simons: le tappe del successo del fashionPerché ora Raf Simons dice addio al brand che è sempre stato considerato manifestazione del suo processo creativo più ...E ., brand dall'anima- londinese fondato da Natalia Alaverdian nel 2012. Riconosciuta ... Come racconta laAlaverdian, l'ispirazione della capsule è nata da una grande installazione dell'... La fine di un'era. Raf Simons dice addio al suo brand omonimo Il Belgio ha presentato alla Fifa una seconda maglia bianca con la scritta «Love » e una farfalla. Ieri la decisione: vietata per legami commerciali con il Festival Tomorrowland ...Il giocatore dell'Inter ha posato per la linea Underwear della nota casa di moda. La campagna pubblicitaria era stata lanciata a settembre ...