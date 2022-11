Fascia One Love | Christillin | “Non prevista e contro regolamento Non ci sarà un altro Qatar”

(Di martedì 22 novembre 2022) “C’è un articolo delFifa che prevede che per l’abbigliamento di calciatori e capitani deve seguire le regole della Fifa. Quindi indossare lacon la scritta One, come volevano fare alcuni capitani, non era previsto. Unico sì della Fifa è stato su una, che poi Kane ha indossato, prodotte dalla Fifala discriminazione”. Queste le parole di Evelina, membro del consiglio Fifa, intervenuta a Radio Capital, a commentare la polemica nata dopo il no della Fifa ai capitani che volevano indossare laarcobaleno “One”, a sostegno delle comunità Lgbtq+.ha poi toccato diversi temi spinosi legati all’assegnazione dei Mondiali all’Emirato: “Che ilnon ...

...che è stata fissata dal produttore per la distribuzione dell'aggiornamento con Android 13 eUI ... rispetto a quanto avverrà con altri produttori per modelli della medesima. Questo, però, ...... tuttavia, ha specifiche da smartphone 5G dieconomica. Poiché il dispositivo è stato ... Il dispositivo è dotato di softwareUI 4.0 basato su Android 12 e non solo ha uno slot per schede ...Il membro del consiglio Fifa Evelina Christillin sul caso della fascia One Love: "Non prevista e contro regolamento. Non ci sarà un altro Qatar" ...Il centrocampista dell'Atalanta ha aggiunto la contestata fascia "One Love" alla foto dell'esultanza di gruppo ...