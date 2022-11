Critiche le opposizioni | ' La legge di bilancio fa cassa sui più deboli'

La Voce Novara e Laghi

- Dal Pd Enrico Letta boccia la legge di bilancio. Giuseppe Conte difende il reddito di cittadinanza e avverte: 'Ci batteremo in piazza'.anche dal Terzo Polo: 'È una manovra piccola'. Il sottosegretario all'attuazione del programma Fazzolari ammette: 'consenso a rischio, reddito e benzina scelte ...Ledellee il passo indietro della Lega Immediate leda parte dellema anche da qualche pezzo di maggioranza. Simona Malpezzi (Partito Democratico) ha ... Il Piano della mobilità sostenibile è stato approvato. Critiche dall'opposizione Dal Pd Enrico Letta boccia la legge di bilancio. Giuseppe Conte difende il reddito di cittadinanza e avverte: "Ci batteremo in piazza". Critiche anche dal Terzo Polo: "È una manovra piccola". Il sotto ...Il via libera oggi in Consiglio regionale: non sarà più il prefetto a indire le elezioni. Critiche le opposizioni ...