Amici | Alessandra Celentano rivela | “Ex allievi? Ne sento solo una”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 22 novembre 2022)ha parlato per la prima volta di quello che succede dopo la fine dicon i suoi exe dei successi che stanno ottenendo, ciascuno nel suo campo. Non, perché la maestra di danza classica del talent di Canale 5 ha anche spiegato che, pur seguendo da lontano le loro carriere, non mantiene i contatti con gli ex alunni, ma con un’unica eccezione. Scopriamo insieme cosa ha detto durante l’ultima intervista a “TV, Sorrisi e Canzoni”.chi sente dei suoi ex, infatti, hato di avere contatticon Anbeta Toromani, ballerina di origini albanesi che è ...