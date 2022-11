Uomini e Donne | la dura replica di Teresa Cilia alle parole di Salvatore Di Carlo | “Tutte cazz*te!” Poi svela qual è la verità

Leggi su isaechia

(Di lunedì 21 novembre 2022) La fine del matrimonio tra l’ex tronista died il suo ex corteggiatoreDicontinua a lasciare profondi strascichi. Dopo l’articolo pubblicato oggi proprio da noi di IsaeChia, con le ultime dichiarazioni di(leggi il post cliccando QUI) che, avendo ripreso l’attività da modello, ha sottolineato come in passato avesse dovuto rinunciare ai propri sogni mettendo gli altri (e chiaramente quindi la sua ex moglie) al primo posto, non ha tardato ad arrivare l’infuocata reazione della, infatti, ha ricondiviso nelle sue Instagram stories l’articolo in questione e a seguire ha commentatomente ledell’ex compagno: Il fatto che io sono ...