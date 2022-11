Tavolo automotive - Riparte il confronto governo-filiera | Focus su elettriche e transizione ecologica

(Di lunedì 21 novembre 2022) Da mesi i sindacati e le associazioni di rappresentanza del settore automobilistico chiedevano aldi far ripartire ile ora, finalmente, da Roma arriva una risposta positiva. "Ripristiniamo il, ho dato disposizione di riconvocarlo il 5 dicembre", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al Festival Città Impresa di Bergamo. Secondo il ministro, il nuovo incontro con "tutti gli attori industriali, produttivi, sociali, sindacali e le aziende principali" sarà incentrato sugli "strumenti che dovremo realizzare in Europa e a livello nazionale per meglio affrontare questa fase della". Cadenza trimestrale. Il ministro ha promesso che convocherà ilcon una cadenza trimestrale. Si tratta, a ...

Da mesi i sindacati e le associazioni di rappresentanza del settore automobilistico chiedevano al governo di far ripartire ile ora, finalmente, da Roma arriva una risposta positiva. 'Ripristiniamo il, ho dato disposizione di riconvocarlo il 5 dicembre', ha detto il ministro delle Imprese e del Made ...Come se questo autunno non fosse già abbastanza caldo, nell'agenda del governo rientra un tema assai spinoso: la controversa questione della transizione ecologica del settore. Iltra ministero, parti sociali e imprenditori sarà riconvocato il prossimo 5 dicembre, così da mettere a punto la strategia migliore per affrontare questa fase critica per l'...Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ripristina il vertice con tutti gli attori del settore. Soddisfatte le richieste sempre più pressanti di sindacati e aziende: la prima riunione si terrà il 5 di ...Il ministro Urso dà ordine di riconvocare il tavolo automotive, il 5 dicembre, "per meglio affrontar questa fase" ...