Corriere dello Sport

La sconfitta in amichevole contro l'Austria ha chiuso nel peggiore e nel più malinconico dei modi il 2022 dell' Italia , costretta a guardare dalla tv la fase finale del Mondiale per la seconda ..., Akanji, Xhaka, Embolo, Okafor, Seferovic, Shaqiri. URUGUAY Suarez, Cavani, Valverde, Darwin Nunez. Comments comments Svizzera, Sommer pararigori Rispuntano gli occhiali stroboscopici Anche in occasione di Qatar 2022, come ad Euro 2020, i portieri elvetici usano in allenamento gli speciali occhiali giapponesi che permettono di intuire la direzione dei penalties ...Nel Girone G mondiali in Qatar, Il Brasile parte favorito, ma attenzione a Serbia, Svizzera e Camerun in cerca della qualificazione ...