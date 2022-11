Roma | Zalewski | «Squadra si sente protetta da Mourinho»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il centrocampista polacco dellaNicolaha parlato ai microfoni di Dazn per spiegare il suo rapporto con Josèè stato lanciato proprio daquando ancora militava nelle giovanili della. Le tante presenze accumulate nell’ultimo anno gli hanno permesso di entrare nelle rotazioni e di conquistarsi la chiamata al Mondiale 2022 con la sua Polonia impegnata nel Gruppo C con Messico,Argentina e Arabia Saudita . Queste le parole disu: «Mi ha cambiato molto, lo devo ringraziare è un privilegio e un orgoglio essere allenato da un tecnico e una persona così – prosegue -. Il suo rapporto con i calciatori a livello umano è molto buono». Rifiuta l’etichetta di ‘predestinato’. «E’ una parola che proprio ...

Queste le dichiarazioni dell'esterno dellae della Polonia Nicola, a DAZN, parlando di José Mourinho. ' Mi ha cambiato molto, lo devo ringraziare è un privilegio e un orgoglio essere ...Il sostituto di Karsdorp Chiusa l'avventura di Karsdorp in giallorosso laha urgenza di ... in alternativa Mourinho potrebbe puntare a destra sulla coppia Celik -e a sinistra Spinazzola ...Tiago Pinto, intervenendo al 'Thinking Football Summit' dove Mourinho ha vinto un premio alla carriera. Il manager giallorosso torna anche sui rumors estivi di mercato legati a Cristiano Ronaldo ..."Ci sentiamo molto protetti da lui, ma non solo noi giovani. Tutta la squadra e tutto lo staff sanno che possono contare su un allenatore cosi'".