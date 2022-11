RISULTATI | TCW “Risoluzione Extrema 2022” 20 11 2022

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 21 novembre 2022) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (MI): TCWDomenica 20 Novembre – Paderno Dugnano (MI) Revenge World TitleCrimi (c) batte The Greatest e mantiene il Titolo Titoli di Coppia 4T TCWWild Boyz (Puck & Tsunami) (c) battono Dark Rider & Duncan* e mantengono i Titoli Fatal 4 Way Match for Titolo Revolution TCWDidò batte Fenice Rossa, Danny Wolf e Tilikum (c) e diventa Nuovo Campione!!! Triple Treat Match for Titolo Rebel TCWRocco Gioiello (c) batte AleXplosive e Jacob e mantiene il Titolo 3 Way MatchIl Marchese batte Rio e Leon Titolo Extreme TCWAnarchy Gaze (c) batte The Black Ice e mantiene il Titolo