Qatar 2022 | i giocatori iraniani non cantano l’inno | fischi dai tifosi Ma spuntano striscioni di supporto per i manifestanti – Il video

(Di lunedì 21 novembre 2022) Isi sono rifiutati di cantarenazionale prima della partita contro l’Inghilterra ai Mondiali in. In tutta risposta, una parte dei sostenitoripresenti allo stadio li haati e insultati. Dai primiripresi all’interno del Khalifa Stadium, si vedono alcunimostrare il dito medio verso il campo. Dalla curva iraniana, invece, si è sollevata una bordata di, indirizzati aiche hanno scelto di rimanere in silenzio durantenazionale. Accanto aie agli insulti, però, c’è anche una parte del pubblico che si è schierata a difesa della scelta deidi solidarizzare con le migliaia ...

FOTOGALLERY ©Ansa %s Foto rimanentiMondiali, tutti i big che saltanoNiente Mondiale per Karim Benzema che ha subito un infortunio al quadricipite della coscia sinistra ...Stop alla fascia di capitano col cuore arcobaleno e la scritta 'One Love': dall'Inghilterra all'Olanda, le nazionali che avevano annunciato la scelta per i loro capitani fanno marcia indietro dopo la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nonostante l'arrivo a 24 ore dalla partenza della squadra per la tournée giapponese che i giallorossi effettueranno con i giocatori che non sono stati convocati per Qatar 2022, Solbakken potrebbe ...