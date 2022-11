Piano d’azione Ue sui migranti | più controlli | rimpatri e ricollocamenti

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 21 novembre 2022) La breve ma intensa crisi diplomatica fra Italia e Francia sui(con Macron e Meloni che al G20 di Bali si sono pressoché ignorati) ha accelerato altri effetti a livello europeo. La Commissione ha infatti annunciato il suoper affrontare i flussi migratori in vista del vertice dei ministri degli Interni del 25 novembre. Fra i cardini delUe sui, spiega l’Agi, si prevedono una maggiore collaborazione fra gli Stati membri dell’Unione. Soprattutto per rendere efficaci idei richiedenti asilo, così come ideiirregolari. Si prevede poi un ruolo più importante di quello svolto finora per l’agenzia europea Frontex. Si tratta dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. È un ente che deve controllare ...