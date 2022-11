Juve | occhi su 7 giovani stelle ai Mondiali

Juventus News 24

Calciomercato, scambio Roma e doppio koKarsdorp © LaPressePerché i bianconeri hanno da tempo messo gliproprio sul terzino ex Feyenoord, ormai destinato all'addio già a gennaio. Il 28enne ...Ma anche con Schachner al Toro e con Laudrup allami trovavo achiusi. È andata meno bene con Altobelli e con Klinsmann, che occupavano i miei spazi. Se mi spostavano dal centro dell'area ... Calciomercato Juve, occhi sul Mondiale: sette nomi sul taccuino Calciomercato Juventus, non si torna più indietro: la frattura è ormai irreparabile. Occasione irripetibile: i possibili scenari.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...