Indagine sulle coop | la suocera di Soumahoro | “Non abbiamo soldi per i dipendenti | lo Stato non ci paga in tempo Avrei dovuto licenziarli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Idellaerativa Karibu denunciano stipendi nonti per 400mila euro? “Nonda dargli perché lonon ciin: tra burocrazia e Covid i fondi arrivavano anche dopo un anno e mezzo. (…) Il mio errore ènonprima. Quando ci siamo accorti che gli anticipi delloarrivavano troppo tardiavere il coraggio di farlo, ma li conosco da vent’anni e ho preferito aspettare”. A parlare in un’intervista a Repubblica è Marie Thérèse Mukamitsindo,del neo-deputato ed ex sindacalista Aboubakar, coinvolta in un’della Procura di ...