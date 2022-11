I calciatori iraniani non cantano l' inno nazionale alla prima partita dei mondiali

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - Primo gesto di protesta dellairaniana aiin Qatar: nessuno degli 11 giocatori in campo ha cantato li'delladi esordio contro l'Inghilterra. Si tratta di una chiara espressione di soldiarietà della squadra con le proteste in corso nel Paese da oltre due mesi per chiedere maggiori libertà e la fine della Repubblica islamica. Mentre suonavano le note che inneggiano"continua ed eterna Repubblica Islamica dell'Iran", il pubblico dello stadio Khalifa di Doha ha fischiato. Lairaniana, soprannominata 'Team Melli', è da settimane al centro dell'attenzione degli attivisti che chiedono un maggiore impegno a sostegno del vasto movimento di protesta a cui il regime ha risposto con una dura repressione interna. Ieri, ...

