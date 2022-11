Giulia Elettra Gorietti | il racconto choc | “8 ore di allenamento e una bottiglia d’acqua in 15 atlete Solo insalta e yogurt | così ho detto addio alla ginnastica”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Si chiamae oggi è una giovane attrice molto apprezzata. Fino ai 13 anni però è stata una ginnasta e si è allenata anche con la Nazionale di ritmica. Ha deciso di smettere con la disciplina che amava e di raccontare perché la vita dellepuò essere un inferno.esclude le responsabilità dei presidenti delle sue società Roma70 e Balduina dove si allenava ma afferma: “Per anni mi sono sentita una pazza, pensavo di essere sola. Ci tengo a raccontare quanto ho vissuto perché la mia allenatrice era una formatrice nazionale della FederazioneItaliana e parte della direzione tecnica per la regione Lazio sezioneritmica. Sembra strano che in Federazione o al Coni non abbiano mai saputo nulla sui metodi adottati da ...

