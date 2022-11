Gf Vip 7 | un altro concorrente positivo al Covid? Ecco chi

(Di lunedì 21 novembre 2022) Non è nata sotto una buona stella questa settima edizione del Gf Vip. Dopo oltre due anni dall’inizio della pandemia, ilè riuscito a varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà. Da circa una settimana alcuni concorrenti hanno iniziato a fare i conti con la positività al Coronavirus. Una situazione che diventa giorno dopo giorno sempre più complicata e che fa pensare che nessuno sia immune al rischio contagio. Nelle ultime ore il popolo del web ha notato l’assenza di Daniele Dal Moro. Anche l’ex tronista di Uomini e Donne è stato messo in isolamento? Intanto questa sera andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip. Chi rimarrà fra le quattro mura del reality show? L'articolo proviene da Isa e Chia.

Intanto al Gfè scontro tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli . La scintilla che fa scoppiare l'... ARTE MAESTRIA SAPIENZA SACRIFICIO PROFESSIONALITÀ", si legge in uncommento. "TAVASSI per ...... ma per fortuna stasera c'è Stefano De Martino, che è unproblema di famiglia'. Proprio i ... che aveva riservato le sue attenzioni alla neo entrata Oriana Marzoli nella casa del GF. In realtà ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...I concorrenti positivi che hanno abbandonato momentaneamente la casa sono ormai sei: per questo potrebbe essere il momento di new entry ...