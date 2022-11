Ferrieri Caputi | sogno di arbitrare ai Mondiali

(Di lunedì 21 novembre 2022) "I miei obiettivi? Vorrei arrivare il più in alto possibile, oggi al Mondiale ci sono tre donne fra arbitri e assistenti,di arrivare lì e rendere sempre più normale la presenza femminile in ...

... concentrarsi sulla prestazione arbitrale e non sugli atteggiamenti'' Così Maria Sole, primo arbitro donna in serie A,insignita oggi a Coverciano con il premio 'Pegaso' speciale delle ...Lo ha detto l'arbitro Maria Sole, a margine della consegna del 'Pegaso d'oro' della Regione Toscana, commentando la prova del collega che ieri ha diretto la gara inaugurale dei ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...'Voglio essere giudicata come arbitro, a prescindere dall'essere donna' FIRENZE (ITALPRESS) - Daniele Orsato 'è il nostro massimo ...