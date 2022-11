(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La proposta leghista di dare unsolo a chi si sposa inè una delle idee più assurde dell'ultimo decennio. Se la batte con ima al momento è in testa. E tuttavia ricordatevi che questa maggioranza può ancora sorprenderci e tirare fuori qualche proposta ancora più strampalata. Sono proposte talmente folli che non fanno in tempo ad arrivare in Parlamento che si fermano da sole prima". Lo scrive Matteonella Enews.

Il Sannio Quotidiano

..., convinto che il pubblico ministero non avrebbe rispettato la sentenza, ha voluto porre l'attenzione sul fatto che Turco " è l'uomo dell'arresto dei miei genitori, dei processi a mezza,...Le lacrime di Soumahoro dopo le accuse alla coop di'È vero, come diceva Concita De ... 'e Boschi sono stati casi scandalosi perché è stato un picchiare per mesi e anni, ma questo caso è ... Famiglia: Renzi, ‘bonus per matrimonio in chiesa idea più assurda di banchi a rotelle’ Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La proposta leghista di dare un bonus solo a chi si sposa in chiesa è una delle idee più assurde dell ultimo decennio. Se la batte con i banchi a rotelle ma al ...Il leader di Italia Viva torna attacca il dottor Luca Turco: "Ha trasmesso al Parlamento gli atti che la Cassazione aveva detto di distruggere" ...