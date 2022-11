Coppa del Mondo Sci Alpino | week end scoppiettante | discesisti e gigantiste in gara

(Di lunedì 21 novembre 2022) Scaldano i motori isulla pista di Lake Louise (Canada), dove prenderanno il via nel fine settimana le gare veloci dideldi scicon una intensa tre giorni che prevede venerdì 25 novembre una discesa (ore 20.30 italiane), sabato 26 e domenica 27 due supergiganti (ore 20.30). Le gare saranno precedute da tre giorni di allenamenti ufficiali, al via martedì 22 novembre. In Canada sono presenti Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Matteo Franzoso, Giovanni Franzoni e Pietro Zazzi. La squadra diretta da Massimo Carca può schierare fino a otto concorrenti in discesa e sette in supergigante, più Franzoni che ha diritto al posto in ognicome vincitore della...

Sono i due calciatori che hanno cannibalizzato il calcio contemporaneo e, come in una meravigliosa favola a lieto fine, entrambi sono all'ultima chiamata inmondo. Sia per Messi che per ...Hanno fatto molto discutere, a tal proposito, le dichiarazioni dell'ambasciatore dellaMondoQatar ed ex calciatore della nazionale Khalid Salman, che nel corso di un'intervista all'...Giovedì a Whistler la prima gara del massimo circuito; per la nazionale italiana, raduno in Austria verso la Coppa Europa, mentre Bagnis e Crippa si proiettano ...Tutto è pronto a Malaga per le Finals di Coppa Davis . Ta le otto nazioni finaliste c’è anche l’Italia che, pur priva dei suoi più forti ...