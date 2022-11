Cina | CO2 ancora sotto il picco

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) - Le emissioni di gas serra dellasono in calo dall'anno scorso, ma non hannoraggiunto il loro massimo. E' quanto emerge da un report del Centro finlandese di ricerca sull'energia e l'aria pulita (CREA). Laproduce ogni anno quasi un terzo delle emissioni mondiali di anidride carbonica e il suo successo nel raggiungere gli obiettivi di riduzione è uno dei fattori più importanti nella lotta globale contro il cambiamento climatico. Il report si basa su uno studio dei dati sulle emissioni e sulle interviste a 26 esperti cinesi di energia.

Adnkronos

