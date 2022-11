Che squadra tifare in questi Mondiali

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietrooni problematiche, in questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. PerchéArgentina? Perché è passeggiare sull’orlo del baratro di Fabrizio Gabrielli Ho analizzato rapidamente tutte le motivazioni che mi spingono aArgentina in questo Mondiale che sta per iniziare, e che gli argentini (io incluso, che pure argentino non sono, almeno non sul passaporto) stanno aspettando da un anno, e niente: non ne ho trovata neppure una che possa essere, in qualche modo, lucida. Eppure, a conti fatti, sono tutte, come dire, solide. Mi viene in mente una parola soltanto, che è: locura. E anche una perifrasi, che forse spiega meglio – dà qualche sfumatura più puntuale, meno psicopatica – la faccenda, che è: un sentimiento, no traten de ...