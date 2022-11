Borsa | Europa prosegue la flessione | Milano - 1%

Urso ha spiegato che l'obiettivo è quello di "sviluppare una politica comune con i grandi Paesi produttori in: con la Francia condividiamo una grande azienda automobilistica, Stellantis , con ...... 'Basilea 3+', deve entrare in vigore, in, nel 2025. La classifica mondiale delle 30 G - Sibs, stilata in base alla 'taglia' dei requisiti aggiuntivi di capitale richiesti a questi colossi, ...Borsa: Europa verso avvio debole, su Milano effetto stacco cedola Sul Ftse Mib pesera' per -0,68%. Petrolio e gas in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov -… Leggi ...Giornata senza grandi spunti per le Borse europee che si confermano in flessione in scia alle Piazze asiatiche, spaventate da una possibile nuova stretta da parte della Cina per il riacutizzarsi del c ...