(Di lunedì 21 novembre 2022) 2022-11-21 14:27:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: L’rimette sulRuslana gennaio. Sul 29enne ucraino hanno effettuato dei sondaggi Marsiglia e Tottenham. I francesi avevano proposto uno scambio col turco Under (ex Roma), alla Dea sarebbe interessato invece il trequartista marocchino Amine Harit, che si è infortunato gravemente al ginocchio nell’ultima sfida di Ligue 1 contro il Monaco: addio Mondiali e addio ipotesi di scambio sull’asse Bergamo-Marsiglia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, vero anche che i francesi, destinati a perdere anche il brasiliano Gerson che dovrebbe tornare in patria, al Flamengo, potrebbero puntare asenza contropartite tecniche. Difficile però che arrivino a investire i 15-18 ...

Calciomercato.com

ai titoli di coda - Dalle parti di Bergamo, si sa, nessuno è etichettato come 'incedibile', soprattutto se da qualche mese è finito inevitabilmente ai margini del progetto ......pregressa nell', si tratta esclusivamente dinnanzi a una cospicua offerta . Niente prestiti, la loro partenza dipende solo da un'entrata economica di un certo tipo. Zapata e, per ... Atalanta: Malinovskyi tra Conte e Tudor | Mercato | Calciomercato.com Nella lista dei giocatori cedibili in casa Atalanta c'è sempre Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino resta il primo obiettivo di mercato del Tottenham di Antonio Conte, che a gennaio proverà a ...L’unico vero svantaggio di finire il mondiale ad Abu Dhabi è finire il mondiale ad Abu Dhabi. Con tutto il glamour, i VIP, le luci colorate e il paddock multietnico, la pista di Yas Marina non darà ma ...