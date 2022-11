Zucchero torna live con un “Diavolo in R E ” | due date memorabili

(Di domenica 20 novembre 2022)fa le cose in grande, dopo 10 lunghi anni di concerti sold out in tutto il mondo, innumerevoli dischi di platino e oro,a esibirsi dal vivo nella sua città per festeggiare i suoi 40 anni di musica. Il 9 e 10 giugno infatti, sarà protagonista assoluto alla RCF Arena di Reggio Emilia. Tocca a un emiliano doc inaugurare la nuova veste di Campovolo: con 35.000 sedute per ogni show. Un appuntamento cheracconta così. "Significa che lo volevo da tanto tempo, lo desideravo. Manco da Reggio da quando avevo 11 anni e mezzo, è un atto d'amore per me, è ritrovare le mie radici. Voglio fare questi due concerti dove deve venire fuori l'emilianità, ci sarà l'ironia, il sarcasmo, ci sarà anche spero un abbraccio genuino. L'80% delle mie canzoni parlano delle mie radici. E' il posto giusto per festeggiare i miei 40 anni di ...

LA DIMENSIONE LIVE - Dall'Arena di Verona alla nuova arena emiliana, la dimensione è una di quelle nella qualesi trova da diverso tempo a suo agio: 'Preferisco suonare negli spazi fatti per ...fa le cose in grande, dopo 10 lunghi anni di concerti sold out in tutto il mondo, innumerevoli dischi di platino e oro,a esibirsi dal vivo nella sua città per festeggiare i suoi 40 ...Per festaggiare quarant'anni di carriera, due concerti alla RCF Arena di Reggio Emilia per Zucchero. Una celebrazione, dal vivo, per la presentazione di 'Diavolo in R.E' ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...