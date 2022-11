Prima notte in carcere per Giandavide De Pau | ora è caccia all’arma del delitto

(Di domenica 20 novembre 2022) Roma. Ha trascorso lain, a Regina Coeli,De Pau, il 51enne accusato dell’uccisione di tre donne giovedì scorso nel quartiere Prati, zona centrale della Capitale. Sorvegliato dagli agenti, l’uomo — in ottemperanza alla normativa anti Covid — si trova in isolamento. È fissata per l’inizio della prossima settimana, nondi martedì l’udienza di convalida del fermo disposto dalla Procura di Roma a seguito di un lungo e serrato interrogatorio, durato la bellezza di oltre 7 ore. Dopo la convalida verrà fissata l’udienza davanti al Gip. Serial killer delle prostitute, la confessione: “Non ricordo niente, ero drogato, solo tanto sangue” La confessione di De Pau e l’arma delmancante Ieri durante il lungo interrogatorio De Pau — che ha un passato da ...

Agenzia ANSA

A De Pau " che ha passato lanel carcere di Regina Coeli " è contestato il triplice omicidio aggravato, ma al momento la premeditazione. Il 51enne, con un passato da autista per il boss ...nel carcere di Regina Coeli per Giandavide De Pau ( CHI E' ), l'uomo di 51 anni fermato per i tre femminicidi avvenuti a Roma giovedì scorso. Nei suoi confronti ieri sera è scattato il ... Prima notte invernale, -21 gradi sul Monte Rosa, -2 ad Asti Dal peccato originario del 1947 ai pericoli attuali: un viaggio tra presente, passato e futuro dell’Autonomia della Sardegna. E quella profezia di Emilio Lussu ...Presunto killer di Prati, si terrà all'inizio della prossima settimana, non prima di martedì, l'udienza di convalida del fermo per Giandavide De Pau, il cinquantunenne ...